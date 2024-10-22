Банки в межах енергетичних програм схвалили заявок на 7,9 млрд гривень - Шмигаль
Київ • УНН
Українські банки схвалили заявки на 7,9 млрд грн кредитів для енергетичних програм, з яких вже видано понад 2 млрд грн. Програми спрямовані на підвищення енергонезалежності бізнесу та населення.
Українські банки в межах енергетичних програм фактично видали понад 2 млрд гривень кредитних коштів з 7,9 млрд грн ухвалених заявок. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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За урядовими енергетичними програмами, де бізнесу видають кредити на підвищення енергонезалежності, схвалено заявок на 7,9 млрд гривень.
Банки кредитують бізнес у межах урядових енергетичних програм. Схвалено заявок на 7,9 млрд гривень, фактично видано понад 2 млрд гривень кредитних коштів. Для населення схвалено кредитних коштів на понад 204 млн гривень
Нагадаємо
За даними НБУ, станом на початок серпня банками було отримано понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Пропозиції банків враховують потреби різних категорій малого, середнього та великого бізнесу, а також домогосподарств. Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування як для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, так і для побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо.
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