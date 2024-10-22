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Банки в межах енергетичних програм схвалили заявок на 7,9 млрд гривень - Шмигаль

Київ • УНН

 • 15935 перегляди

Українські банки схвалили заявки на 7,9 млрд грн кредитів для енергетичних програм, з яких вже видано понад 2 млрд грн. Програми спрямовані на підвищення енергонезалежності бізнесу та населення.

Банки в межах енергетичних програм схвалили заявок на 7,9 млрд гривень - Шмигаль

Українські банки в межах енергетичних програм фактично видали понад 2 млрд гривень кредитних коштів з 7,9 млрд грн ухвалених заявок. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

За урядовими енергетичними програмами, де бізнесу видають кредити на підвищення енергонезалежності, схвалено заявок на 7,9 млрд гривень.

Банки кредитують бізнес у межах урядових енергетичних програм. Схвалено заявок на 7,9 млрд гривень, фактично видано понад 2 млрд гривень кредитних коштів. Для населення схвалено кредитних коштів на понад 204 млн гривень

- сказав Шмигаль.

Нагадаємо

За даними НБУ, станом на початок серпня банками було отримано понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Пропозиції банків враховують потреби різних категорій малого, середнього та великого бізнесу, а також домогосподарств. Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування як для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, так і для побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо.

У G7 оголосять про внески у 50 млрд дол. кредиту для України 25 жовтня - єврокомісар22.10.24, 12:17 • 107765 переглядiв

Павло Башинський

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