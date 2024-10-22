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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Банки в рамках энергетических программ одобрили заявок на 7,9 млрд гривен - Шмыгаль

Банки в рамках энергетических программ одобрили заявок на 7,9 млрд гривен - Шмыгаль

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 11:36  •  4596 просмотра

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Украинские банки одобрили заявки на 7,9 млрд грн кредитов для энергетических программ, из которых уже выдано более 2 млрд грн. Программы направлены на повышение энергонезависимости бизнеса и населения.

Украинские банки в рамках энергетических программ фактически выдали более 2 млрд гривен кредитных средств из 7,9 млрд грн принятых заявок. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

По правительственным энергетическим программам, где бизнесу выдают кредиты на повышение энергонезависимости, одобрено заявок на 7,9 млрд гривен.

Банки кредитуют бизнес в рамках правительственных энергетических программ. Одобрено заявок на 7,9 млрд гривен, фактически выдано более 2 млрд гривен кредитных средств. Для населения одобрено кредитных средств на более 204 млн гривен

- сказал Шмыгаль.

Напомним

По данным НБУ, по состоянию на начало августа банками было получено более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Предложения банков учитывают потребности различных категорий малого, среднего и крупного бизнеса, а также домохозяйств. В частности, предприниматели могут привлекать финансирование как для проектов по строительству солнечных, ветровых или биогазовых станций, так и для построения газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретение промышленных аккумуляторов, накопителей и тому подобное.

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар22 октября 2024, 09:17 • 59814 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
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denys-shmyhalДенис Шмыгаль