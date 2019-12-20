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Актуальне
Банки отримали 59 млрд грн чистого прибутку

Банки отримали 59 млрд грн чистого прибутку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Прибуток банківської системи в Україні за 11 місяців цього року сягнув 59 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.

"Банківський сектор продовжує залишатись високоприбутковим та рентабельним. Основні фактори - висока операційна ефективність та низькі відрахування у резерви. Так, у січні-листопаді 2019 року платоспроможні банки отримали 59 млрд грн чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 19,9 млрд грн", - вказали у НБУ.

Як зазначається, доходи банків за 11 місяців поточного року зросли на 23% до 222,1 млрд грн, тоді як витрати – на 2% до 163,1 млрд грн.

У НБУ назвали фактори зростання банківського прибутку:

  • зростання чистих процентних доходів банків на 13% до 73 млрд грн;
  • зростання чистих комісійних доходів банків на 15% до 40 млрд грн;
  • позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу – 15,7 млрд грн;
  • рекордно низький обсяг відрахувань банками в резерви – 8,6 млрд грн проти 21,7 млрд грн минулого року.

Нагадаємо, за даними НБУ, банки наростили комісійні доходи.

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