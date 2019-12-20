Банки получили 59 млрд грн чистой прибыли
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Прибыль банковской системы в Украине за 11 месяцев этого года достигла 59 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.
"Банковский сектор продолжает оставаться высокодоходным и рентабельным. Основные факторы - высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы. Так, в январе-ноябре 2019 года платежеспособные банки получили 59 млрд грн чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года банковская система получила чистую прибыль в размере 19,9 млрд грн", - указали в НБУ.
Как отмечается, доходы банков за 11 месяцев текущего года выросли на 23% до 222,1 млрд грн, тогда как расходы - на 2% до 163,1 млрд грн.
В НБУ назвали факторы роста банковской прибыли:
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- рост чистых процентных доходов банков на 13% до 73 млрд грн;
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- рост чистых комиссионных доходов банков на 15% до 40 млрд грн;
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- положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи - 15,7 млрд грн;
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- рекордно низкий объем отчислений банками в резервы - 8,6 млрд грн против 21,7 млрд грн в прошлом году.
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Напомним, по данным НБУ, банки нарастили комиссионные доходы.