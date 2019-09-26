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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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Банда налагодила схему рейдерства через держреєстр

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Правоохоронці припинили діяльність групи, учасники якої підозрюються у протиправному втручанні в роботу Державного реєстру нерухомого майна з метою незаконного зняття заборони на відчуження з конкретних об'єктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.

Банда налагодила схему рейдерства через держреєстр

"…припинено діяльність групи, учасники якої підозрюються у протиправному втручанні в роботу Державного реєстру нерухомого майна з метою незаконного зняття обтяжень на користь третіх осіб. Працівники правоохоронних органів 24 вересня 2019 року затримали двох учасників групи та ще двох осіб оголошено в розшук", - йдеться в повідомленні.

Також, слідство вважає, що учасники організації з 2015 року незаконно зняли заборону на відчуження з понад тисячі об’єктів нерухомого майна.

"Втручання до бази даних Реєстру, за версією слідства, починалось із розсилки на електронні адреси нотаріусів листів, що містили вкладений файл зі шкідливим програмним забезпеченням, за допомогою якого учасники групи отримували доступ до електронного цифрового ключа користувача та пароля. Використовуючи ці дані, підозрювані здійснювали нелегальний доступ до Державного реєстру нерухомого майна з метою внесення несанкціонованих змін про зняття обтяжень з конкретних об’єктів", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що учасники групи мали схованку в лісі неподалік Києва. Там вони зберігали ноутбук і мобільний телефон для доступу до мережі Інтернет.

"Затриманим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ на Київщині заблокувала організаторів рейдерських оборудок, що перереєстрували більш як двісті земельних ділянок в області.

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