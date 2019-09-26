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Банда наладила схему рейдерства через госреестр

Киев • УНН

 • 10893 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Правоохранители пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в противоправном вмешательстве в работу Государственного реестра недвижимого имущества с целью незаконного снятия запрета на отчуждение с конкретных объектов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Банда наладила схему рейдерства через госреестр

"...пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в противоправном вмешательстве в работу Государственного реестра недвижимого имущества с целью незаконного снятия обременений в пользу третьих лиц. Работники правоохранительных органов 24 сентября 2019 года задержали двух участников группы и еще двух человек объявили в розыск", - говорится в сообщении.

Также, следствие считает, что участники организации с 2015 года незаконно сняли запрет на отчуждение с более тысячи объектов недвижимого имущества.

"Вмешательство в базу данных Реестра, по версии следствия, начиналось с рассылки на электронные адреса нотариусов писем, содержащих вложенный файл с вредоносным программным обеспечением, с помощью которого участники группы получали доступ к электронной цифровой ключа пользователя и пароля. Используя эти данные, подозреваемые осуществляли нелегальный доступ к Государственному реестру недвижимого имущества с целью внесения несанкционированных изменений о снятии обременений с конкретных объектов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что участники группы имели тайник в лесу под Киевом. Там они сохраняли ноутбук и мобильный телефон для доступа к сети Интернет.

"Задержанным инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ в Киевской области заблокировала организаторов рейдерских сделок, что перерегистрировали более двухсот земельных участков в области.

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