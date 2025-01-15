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Байден розкрив деталі нової угоди між Ізраїлем і ХАМАС

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Президент США вітає угоду про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС. Байден заявив, що угода є результатом тиску на ХАМАС і американської дипломатії.

Президент США Джо Байден вітає нещодавно оголошену угоду про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС, стверджуючи, що вона є результатом тиску та ізоляції, що чиняться на ХАМАС, а також рішучої американської дипломатії, передає УНН.

"Ця угода зупинить бойові дії в секторі Газа, збільшить обсяг вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинським громадянам і возз'єднає заручників із їхніми сім'ями після більш ніж 15 місяців полону", - йдеться в заяві Байдена.

Байден каже, що він виклав "точні контури" угоди у своїй промові в травні минулого року, і що цю пропозицію було схвалено Радою Безпеки ООН.

Президент США каже, що сьогоднішня угода є "не тільки результатом надзвичайного тиску, якого зазнавав ХАМАС, і зміненого регіонального зрівняння після припинення вогню в Лівані й ослаблення Ірану, - а й результатом наполегливої та копіткої американської дипломатії", - каже він. "Моя дипломатія ніколи не припиняла зусиль, щоб домогтися цього".

"Навіть коли ми вітаємо цю новину, ми пам'ятаємо всі сім'ї, чиї близькі загинули внаслідок атаки ХАМАС 7 жовтня, і багатьох невинних людей, вбитих у війні, яка відбулася після цього", - каже Байден.

"Я також думаю про американські сім'ї, троє з яких мають живих заручників у Газі, а четверо чекають на повернення останків після того, що було найжахливішим випробуванням, яке тільки можна собі уявити. У рамках цієї угоди ми сповнені рішучості повернути їх усіх додому", - продовжує він.

"Давно пора припинити бойові дії і почати роботу з побудови миру і безпеки", - додає Байден, зазначаючи, що незабаром він публічно виступить з приводу угоди.

Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню в секторі Газа і звільнення заручників - ЗМІ15.01.2025, 19:18 • 28466 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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