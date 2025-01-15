Байден раскрыл детали нового соглашения между Израилем и ХАМАС

Президент США Джо Байден приветствует недавно объявленное соглашение о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, утверждая, что оно является результатом давления и изоляции, оказываемых на ХАМАС, а также решительной американской дипломатии, передает УНН.

"Эта сделка остановит боевые действия в секторе Газа, увеличит объем столь необходимой гуманитарной помощи палестинским гражданам и воссоединит заложников с их семьями после более чем 15 месяцев плена", - говорится в заявлении Байдена.

Байден говорит, что он изложил "точные контуры" соглашения в своей речи в мае прошлого года, и что это предложение было одобрено Советом Безопасности ООН.

Президент США говорит, что сегодняшнее соглашение является "не только результатом чрезвычайного давления, которому подвергался ХАМАС, и изменившегося регионального уравнения после прекращения огня в Ливане и ослабления Ирана, — но и результатом упорной и кропотливой американской дипломатии", — говорит он. "Моя дипломатия никогда не прекращала усилий, чтобы добиться этого".

"Даже когда мы приветствуем эту новость, мы помним все семьи, чьи близкие погибли в результате атаки ХАМАС 7 октября, и многих невинных людей, убитых в последовавшей войне", — говорит Байден.

"Я также думаю об американских семьях, трое из которых имеют живых заложников в Газе, а четверо ждут возвращения останков после того, что было самым ужасным испытанием, которое только можно себе представить. В рамках этой сделки мы полны решимости вернуть их всех домой", — продолжает он.

"Давно пора прекратить боевые действия и начать работу по построению мира и безопасности", — добавляет Байден, отмечая, что вскоре он публично выступит по поводу сделки.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников - СМИ