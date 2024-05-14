Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану
Київ • УНН
Байден підписав закон про заборону імпорту збагаченого урану з Росії або російських підприємств.
Президент США Джо Байден підписав закон щодо заборони імпорту збагаченого урану з Росії. Ця ініціатива була одностайно підтримана Сенатом ще наприкінці квітня, йдеться у повідомленні Білого дому, передає УНН.
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Байден підписав документ у понеділок, 13 травня.
"Закон щодо заборони імпорту російського урану" не дозволяє імпортувати неопромінений низькозбагачений уран, вироблений у Російській Федерації або російською юридичною особою.
Британія хоче підірвати монополію Росії на ринку уранового палива09.05.24, 02:43 • 26283 перегляди