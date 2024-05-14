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Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану

Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану

Київ • УНН

 • 27332 перегляди

Байден підписав закон про заборону імпорту збагаченого урану з Росії або російських підприємств.

Президент США Джо Байден підписав закон щодо заборони імпорту збагаченого урану з Росії. Ця ініціатива була одностайно підтримана Сенатом ще наприкінці квітня, йдеться у повідомленні Білого дому, передає УНН.

Деталі

Байден підписав документ у понеділок, 13 травня.

"Закон щодо заборони імпорту російського урану" не дозволяє імпортувати неопромінений низькозбагачений уран, вироблений у Російській Федерації або російською юридичною особою.

Британія хоче підірвати монополію Росії на ринку уранового палива09.05.24, 02:43 • 26283 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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