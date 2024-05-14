Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта обогащенного урана из России. Эта инициатива была единодушно поддержана Сенатом еще в конце апреля, говорится в сообщении Белого дома, передает УНН.

Детали

Байден подписал документ в понедельник, 13 мая.

"Закон о запрете импорта российского урана" не позволяет импортировать необлученный низкообогащенный уран, произведенный в Российской Федерации или российским юридическим лицом.

Британия хочет подорвать монополию России на рынке уранового топлива