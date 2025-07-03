АЗК "Укрнафта" несуттєво постраждала від вибухів на трасі М06 і продовжує працювати у штатному режимі
Київ • УНН
АЗК ПАТ "Укрнафта" у Березині Глибочицької громади зазнала незначних пошкоджень від вибухів, але продовжує працювати. На місці події, де є постраждалі, працюють екстрені служби, рух ускладнений.
АЗК ПАТ "Укрнафта" зазнала незначних пошкоджень внаслідок вибухів в населеному пункті Березина Глибочицької громади на міжнародній трасі М06 поблизу Житомира і продовжує працювати у штатному режимі. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку компанії у соціальній мережі Facebook.
Деталі
У компанії повідомили, що рух дорогою ускладнений, а на місці працюють екстрені служби.
Жахлива техногенна ситуація сталася в населеному пункті Березина поблизу Житомира. Потужні вибухи зруйнували будинки, об’єкти інфраструктури та, зокрема, автозаправні комплекси вздовж міжнародної траси М06, що опинилися в епіцентрі вибуху. Є повідомлення про постраждалих
Зазначається, що для всіх рятувальників, медиків, поліцейських, місцевих мешканців та всіх, хто постраждав чи бере участь у подоланні наслідків вибуху на АЗК UKRNAFTA організували безкоштовну каву.
"Усе, що маємо в запасі – для вас", – поінформували в "Укрнафта".
Нагадаємо
У середу, 2 липня у селі Березина Житомирської області стався вибух, внаслідок якого є постраждалі. Вибухова хвиля також пошкодила прилеглі будинки.
Інцидент з вибухом на автодорозі М-06 "Київ—Чоп" у Житомирській області перебуває під особистим контролем Президента України Володимира Зеленського. На місці події розгорнуто штаб допомоги, працюють рятувальники та інші фахівці.
Кількість постраждалих внаслідок вибуху неподалік Житомира у середу ввечері, 2 липня, зросла до 24 осіб. Серед них - чотири дитини.