АЗС "Укрнафта" незначительно пострадала от взрывов на трассе М06 и продолжает работать в штатном режиме
Киев • УНН
АЗС ПАО "Укрнафта" в Березине Глубочицкой общины получила незначительные повреждения от взрывов, но продолжает работать. На месте происшествия, где есть пострадавшие, работают экстренные службы, движение затруднено.
АЗС ПАО "Укрнафта" получила незначительные повреждения в результате взрывов в населенном пункте Березина Глыбочицкой общины на международной трассе М06 вблизи Житомира и продолжает работать в штатном режиме. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу компании в социальной сети Facebook.
Детали
В компании сообщили, что движение по дороге затруднено, а на месте работают экстренные службы.
Ужасная техногенная ситуация произошла в населенном пункте Березина вблизи Житомира. Мощные взрывы разрушили дома, объекты инфраструктуры и, в частности, автозаправочные комплексы вдоль международной трассы М06, оказавшиеся в эпицентре взрыва. Есть сообщения о пострадавших
Отмечается, что для всех спасателей, медиков, полицейских, местных жителей и всех, кто пострадал или участвует в преодолении последствий взрыва на АЗС UKRNAFTA организовали бесплатный кофе.
"Все, что есть в запасе – для вас", – проинформировали в "Укрнафта".
Напомним
В среду, 2 июля в селе Березина Житомирской области произошел взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Взрывная волна также повредила прилегающие дома.
Инцидент со взрывом на автодороге М-06 "Киев—Чоп" в Житомирской области находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского. На месте происшествия развернут штаб помощи, работают спасатели и другие специалисты.
Количество пострадавших в результате взрыва недалеко от Житомира в среду вечером, 2 июля, возросло до 24 человек. Среди них - четыре ребенка.