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АЗС "Укрнафта" незначительно пострадала от взрывов на трассе М06 и продолжает работать в штатном режиме

Киев • УНН

 • 265 просмотра

АЗС ПАО "Укрнафта" в Березине Глубочицкой общины получила незначительные повреждения от взрывов, но продолжает работать. На месте происшествия, где есть пострадавшие, работают экстренные службы, движение затруднено.

АЗС "Укрнафта" незначительно пострадала от взрывов на трассе М06 и продолжает работать в штатном режиме

АЗС ПАО "Укрнафта" получила незначительные повреждения в результате взрывов в населенном пункте Березина Глыбочицкой общины на международной трассе М06 вблизи Житомира и продолжает работать в штатном режиме. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу компании в социальной сети Facebook.

Детали

В компании сообщили, что движение по дороге затруднено, а на месте работают экстренные службы.

Ужасная техногенная ситуация произошла в населенном пункте Березина вблизи Житомира. Мощные взрывы разрушили дома, объекты инфраструктуры и, в частности, автозаправочные комплексы вдоль международной трассы М06, оказавшиеся в эпицентре взрыва. Есть сообщения о пострадавших

- говорится в сообщении.

Отмечается, что для всех спасателей, медиков, полицейских, местных жителей и всех, кто пострадал или участвует в преодолении последствий взрыва на АЗС UKRNAFTA организовали бесплатный кофе.

"Все, что есть в запасе – для вас", – проинформировали в "Укрнафта".

Напомним

В среду, 2 июля в селе Березина Житомирской области произошел взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Взрывная волна также повредила прилегающие дома.  

Инцидент со взрывом на автодороге М-06 "Киев—Чоп" в Житомирской области находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского. На месте происшествия развернут штаб помощи, работают спасатели и другие специалисты.  

Количество пострадавших в результате взрыва недалеко от Житомира в среду вечером, 2 июля, возросло до 24 человек. Среди них - четыре ребенка. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоКриминал и ЧП
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