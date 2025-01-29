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Австралієць, про можливу загибель якого повідомляли раніше, може бути живим і перебувати в російському полоні - уряд

Австралієць, про можливу загибель якого повідомляли раніше, може бути живим і перебувати в російському полоні - уряд

Київ • УНН

 • 27220 перегляди

росія повідомила, що австралієць Оскар Дженкінс може бути живим і перебувати в полоні на території рф. Австралійський уряд терміново перевіряє цю інформацію та вимагає доказів його благополуччя.

Австралія терміново намагається перевірити запевнення росії у тому, що австралієць Оскар Дженкінс, про можливу загибель якого після російського полону повідомляли раніше, живий і перебуває у російському полоні, пише УНН з посиланням на австралійський телеканал ABC.

Деталі

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив, що уряд отримав повідомлення з росії про те, що Дженкінс живий, і вимагає більше інформації.

"Я не готовий підтвердити це, але, безумовно, саме ця заява була зроблена російською владою нашому департаменту", - сказав Албанізі на брифінгу в ефірі ABC.

"Ми отримали цю інформацію через Міністерство закордонних справ та торгівлі, але ми шукаємо підтвердження", - зазначив він.

Спочатку вважалося, що Дженкінса, вчителя біології, було вбито російськими військами після того, як минулого місяця з'явилося відео його захоплення.

Посол росії повідомив, що Дженкінс утримується під вартою російськими збройними силами на території росії, і його стан здоров'я нормальний.

Уряд, як і раніше, серйозно стурбований долею Дженкінса як військовополоненого.

У своїй заяві міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що Австралія ясно дала зрозуміти, що росія зобов'язана поводитися з Дженкінсом відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи гуманне поводження, оскільки він є військовополоненим.

Вонг заявила, що уряд також попередив, що якщо Дженкінс не отримає захист, на який він має право, відповідь Австралії буде "однозначною".

Вона закликало росію звільнити його.

Уряд працює з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, щоб отримати доступ до Дженкінса, щоб перевірити його благополуччя.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко сказав, що повідомлення про те, що Дженкінс живий, є "хорошою новиною", але російському уряду необхідно надати "остаточний відеодоказ" його благополуччя.

Він також розкритикував затримку росії з підтвердженням статусу Дженкінса та закликав звільнити його.

Албанізі сказав, що уряд хотів переконатися, що про будь-які події спочатку повідомлялося сім'ї Дженкінса, перш ніж вони були оприлюднені.

Доповнення

Друзі 32-річного чоловіка, які служили разом із ним, повідомляли ABC, що побоюються, що його було вбито невдовзі після взяття в полон минулого року. Хоча кадри захоплення з'явилися наприкінці минулого місяця, австралійська влада, як повідомляється, була повідомлена про його "зникнення" за кілька тижнів до цього.

Уряд попередив тоді, що якщо Дженкінсу буде завдано шкоди, Австралія вживе "найрішучіших заходів із можливих", включаючи можливе висилання посла росії в Австралії.

Австралія не виключає те, що може вислати посла рф через можливу страту полоненого австралійця15.01.25, 10:17 • 66410 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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