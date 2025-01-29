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Австралиец, о возможной гибели которого сообщали ранее, может быть жив и находиться в российском плену - правительство

Австралиец, о возможной гибели которого сообщали ранее, может быть жив и находиться в российском плену - правительство

Киев  •  УНН

 • 6942 просмотра

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россия сообщила, что австралиец Оскар Дженкинс может быть живым и находиться в плену на территории рф. Австралийское правительство срочно проверяет эту информацию и требует доказательств его благополучия.

Австралия срочно пытается проверить заверения россии в том, что австралиец Оскар Дженкинс, о возможной гибели которого после российского плена сообщали ранее, жив и находится в российском плену, пишет УНН со ссылкой на австралийский телеканал ABC.

Детали

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что правительство получило сообщение из россии о том, что Дженкинс жив, и требует больше информации.

"Я не готов подтвердить это, но, безусловно, именно это заявление было сделано российскими властями нашему департаменту", - сказал Албаниз на брифинге в эфире ABC.

"Мы получили эту информацию через Министерство иностранных дел и торговли, но мы ищем подтверждение", - отметил он.

Изначально считалось, что Дженкинс, учитель биологии, был убит российскими войсками после того, как в прошлом месяце появилось видео его захвата.

Посол россии сообщил, что Дженкинс удерживается под стражей российскими вооруженными силами на территории россии, и его состояние здоровья нормальное.

Правительство по-прежнему серьезно обеспокоено судьбой Дженкинса как военнопленного.

В своем заявлении министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Австралия ясно дала понять, что россия обязана обращаться с Дженкинсом в соответствии с международным гуманитарным правом, включая гуманное обращение, поскольку он является военнопленным.

Вонг заявила, что правительство также предупредило, что если Дженкинс не получит защиту, на которую он имеет право, ответ Австралии будет "однозначным".

Она призвала россию освободить его.

Правительство работает с Международным комитетом Красного Креста, чтобы получить доступ к Дженкинсу, чтобы проверить его благополучие.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сказал, что сообщение о том, что Дженкинс жив, является "хорошей новостью", но российскому правительству необходимо предоставить "окончательное видеодоказательство" его благополучия.

Он также раскритиковал задержку россии с подтверждением статуса Дженкинса и призвал освободить его.

Албаниз сказал, что правительство хотело убедиться, что о любых событиях сначала сообщалось семье Дженкинса, прежде чем они были обнародованы.

Дополнение

Друзья 32-летнего мужчины, которые служили вместе с ним, сообщали ABC, что опасаются, что он был убит вскоре после взятия в плен в прошлом году. Хотя кадры захвата появились в конце прошлого месяца, австралийские власти, как сообщается, были уведомлены о его "исчезновении" за несколько недель до этого.

Правительство предупредило тогда, что если Дженкинсу будет нанесен ущерб, Австралия примет "самые решительные меры из возможных", включая возможную высылку посла россии в Австралии.

Австралия не исключает то, что может выслать посла рф из-за возможной казни пленного австралийца15.01.25, 10:17 • 65539 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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