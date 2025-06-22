Австралія закликає до стриманості після ударів США по ядерних об'єктах Ірану

На тлі ракетних ударів США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану уряд Австралії виступив із закликом до стриманості, діалогу та дипломатичного врегулювання. Попри підтримку деяких опозиційних політиків дій Вашингтона, чинна влада у Канберрі утримується від прямої підтримки атаки, наголошуючи на ризику масштабного конфлікту в регіоні. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Уряд Австралії закликав до стриманості та повернення до дипломатичних шляхів після авіаударів Сполучених Штатів по трьох ядерних об'єктах Ірану. Американська сторона вже попередила про можливі подальші удари, якщо ситуація загострюватиметься.

Станом на вечір неділі прем’єр-міністр Ентоні Албанез утримався від публічних заяв щодо інциденту. Водночас офіційний речник уряду нагадав про серйозну загрозу, яку становлять "ядерна програма Ірану та її програма розробки балістичних ракет для міжнародного миру та безпеки".

Незважаючи на союз із США, Австралія продовжує чинити опір тиску адміністрації Трампа щодо збільшення оборонних витрат. Свою перемогу на виборах 3 травня Албанез здобув, зокрема, завдяки критиці опозиційної Ліберально-національної коаліції за намагання впроваджувати у країні непопулярний "трампівський порядок денний".

Речник опозиції з питань внутрішніх справ Ендрю Хасті розкритикував позицію уряду після американських ударів.

Коаліція не хоче війни, але ми вважаємо, що це були необхідні дії з боку військових Сполучених Штатів. Ми підтримуємо Сполучені Штати, і албанський уряд також повинен підтримувати Сполучені Штати - сказав він.

Його підтримав сенатор Дейв Шарма, колишній посол Австралії в Ізраїлі, який закликав Канберру висловити підтримку Вашингтону. На його думку, "результат, який явно відповідає національним інтересам Австралії, - це Іран, який більше не зможе прагнути отримати ядерну зброю, який не підтримуватиме збройні терористичні групи в регіоні та не плекатиме імперіалістичних планів щодо своїх сусідів".

Ми повинні зосередитися на результаті, якого ми хочемо тут, в Австралії, і я думаю, що військові удари США, завдані протягом ночі, сприяють досягненню цього результату - додав Шарма

До того, як з’явилися новини про американські атаки, міністр оборони та віцепрем’єр Австралії Річард Марлес застеріг від можливого загострення конфлікту.

Ми стурбовані перспективою ескалації тут і переростанням цього в якийсь ширший конфлікт. І саме тому ми використовуємо свій міжнародний голос, разом з багатьма іншими країнами, для деескалації та наголосу на діалозі, на дипломатії - наголосив він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.