Австралия призывает к сдержанности после ударов США по ядерным объектам Ирана

На фоне ракетных ударов США по трем ключевым ядерным объектам Ирана правительство Австралии выступило с призывом к сдержанности, диалогу и дипломатическому урегулированию. Несмотря на поддержку некоторых оппозиционных политиков действий Вашингтона, действующая власть в Канберре удерживается от прямой поддержки атаки, подчеркивая риск масштабного конфликта в регионе. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

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Правительство Австралии призвало к сдержанности и возвращению к дипломатическим путям после авиаударов Соединенных Штатов по трем ядерным объектам Ирана. Американская сторона уже предупредила о возможных дальнейших ударах, если ситуация будет обостряться.

По состоянию на вечер воскресенья премьер-министр Энтони Албанез воздержался от публичных заявлений относительно инцидента. В то же время официальный представитель правительства напомнил о серьезной угрозе, которую представляют "ядерная программа Ирана и ее программа разработки баллистических ракет для международного мира и безопасности".

Несмотря на союз с США, Австралия продолжает сопротивляться давлению администрации Трампа относительно увеличения оборонных расходов. Свою победу на выборах 3 мая Албанез одержал, в частности, благодаря критике оппозиционной Либерально-национальной коалиции за попытки внедрять в стране непопулярную "трамповскую повестку дня".

Представитель оппозиции по вопросам внутренних дел Эндрю Хасти раскритиковал позицию правительства после американских ударов.

Коалиция не хочет войны, но мы считаем, что это были необходимые действия со стороны военных Соединенных Штатов. Мы поддерживаем Соединенные Штаты, и албанское правительство также должно поддерживать Соединенные Штаты - сказал он.

Его поддержал сенатор Дэйв Шарма, бывший посол Австралии в Израиле, призвавший Канберру выразить поддержку Вашингтону. По его мнению, "результат, который явно соответствует национальным интересам Австралии, - это Иран, который больше не сможет стремиться получить ядерное оружие, который не будет поддерживать вооруженные террористические группы в регионе и не будет лелеять империалистических планов относительно своих соседей".

Мы должны сосредоточиться на результате, которого мы хотим здесь, в Австралии, и я думаю, что военные удары США, нанесенные в течение ночи, способствуют достижению этого результата - добавил Шарма

До того, как появились новости об американских атаках, министр обороны и вице-премьер Австралии Ричард Марлес предостерег от возможного обострения конфликта.

Мы обеспокоены перспективой эскалации здесь и перерастанием этого в какой-то более широкий конфликт. И именно поэтому мы используем свой международный голос, наряду со многими другими странами, для деэскалации и акцента на диалоге, на дипломатии - подчеркнул он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.