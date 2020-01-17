Авіакатастрофа в Ірані: сім’ям загиблих канадців виплатять 19 тис. доларів компенсації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що в п'ятницю уряд виплатить 19 тис. доларів сім'ям всіх жителів країни, які загинули внаслідок аварії українського літака МАУ в Ірані. Про це повідомляє УНН із посиланням на АР.
“Уряд (Канади — ред.) виплатить 25 тисяч канадських доларів (19 122 долари — ред) сім’ям кожного з 57 громадян та 29 постійних жителів Канади, які загинули в результаті падіння українського авіалайнера в Ірані минулого тижня”, — йдеться в повідомленні.
Трюдо заявив, що все ще очікує, що Іран виплатить компенсацію, адже родинам загиблих потрібна допомога для похорону, поїздок до Ірану і оплати рахунків.
“Я хочу бути зрозумілим. Ми очікуємо, що Іран відшкодує цим сім’ям. Але я їх зустрів. Вони не можуть чекати. Зараз їм потрібна підтримка”, — сказав Трюдо.
Він провів прес-конференцію в Оттаві після того, як міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань зустрівся з іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом в Маскаті, Оман у п’ятницю.
Трюдо назвав трагедію канадською трагедією, оскільки 138 пасажирів прямували до Канади. Він вперше підтвердив, що серед них 29 постійних жителів Канади.
До них увійшли студенти, молодята, лікарі та батьки. Наймолодшою була 1-річна дівчинка.
Як повідомлялося, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.