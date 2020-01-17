Авиакатастрофа в Иране: семьям погибших канадцев выплатят 19 тыс. долларов компенсации
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в пятницу правительство выплатит 19 тыс. долларов семьям всех жителей страны, погибших в результате аварии украинского самолета МАУ в Иране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
"Правительство (Канады - ред.) выплатит 25 тыс. канадских долларов (19 122 доллара - ред.) семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей Канады, которые погибли в результате падения украинского авиалайнера в Иране на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
Трюдо заявил, что все еще ожидает, что Иран выплатит компенсацию, ведь семьям погибших нужна помощь для похорон, поездок в Иран и оплаты счетов.
"Я хочу быть понятым. Мы ожидаем, что Иран возместит этим семьям. Но я их встретил. Они не могут ждать. Сейчас им нужна поддержка", - сказал Трюдо.
Он провел пресс-конференцию в Оттаве после того, как министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань встретился с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Маскате, Оман в пятницу.
Трюдо назвал трагедию канадской трагедией, поскольку 138 пассажиров направлялись в Канаду. Он впервые подтвердил, что среди них 29 постоянных жителей Канады.
Среди них студенты, молодожены, врачи и родители. Самой маленькой была 1-летняя девочка.
Как сообщалось, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.