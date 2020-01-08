Гончарук заявив, що держава надасть допомогу сім’ям загиблих в авіакатастрофі у Тегерані

Так, під час брифінгу Гончарук нагадав, що на борту знаходилося 167 осіб, з них - 11 громадяни України.

"Держава надасть необхідну підтримку сім’ям загиблих", - написав Гончарук.

Нагадаємо, двоє пасажирів не сіли на літак українського Boeing 737, який потрапив у авіакатастрофу в Тегерані.

Як повідомлялося, авіакомпанія МАУ оприлюднила імена пілотів та бортпровідників літака Boeing 737-800, що розбився сьогодні вранці поблизу Тегерана.

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Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий. Також причиною авіакатастрофи українського літака, що сталася 8 січня в Ірані стало загоряння одного з його двигунів. Про це повідомив представник влади Ірану.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається".

Пізніше на сайті посольства видалили інформацію про попередні причини трагедії.

Крім того, у МЗС повідомили, що за наявною інформацією щодо країн походження загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака МАУ в Ірані, 11 людей - з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

Як повідомлялося раніше в УНН, український літак, що зазнав катастрофи в Ірані, проходив техобслуговування 6 січня.