Авдіївку у понеділок планують підключити до газопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У понеділок розпочнуться роботи з пуску газу для жителів Авдіївки та семи селищ Ясинуватського району. Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОДА Олександр Куць, передає УНН.
“У понеділок розпочнуться роботи з пуску газу жителям Авдіївки та семи селищ Ясинуватського району — Орлівки, Ласточкиного, Красногорівки, Нетайлового, Тоненького, Первомайського та Водяного”, — повідомив О.Куць.
За його словами, вже другий день поспіль спеціалісти облгазу працюють над заповненням діючих розподільних мереж.
Як повідомляв УНН, 9 червня у зв’язку із зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції в Авдіївці оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня.