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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Авдіївку у понеділок планують підключити до газопостачання

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У понеділок розпочнуться роботи з пуску газу для жителів Авдіївки та семи селищ Ясинуватського району. Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОДА Олександр Куць, передає УНН.

Авдіївку у понеділок планують підключити до газопостачання

“У понеділок розпочнуться роботи з пуску газу жителям Авдіївки та семи селищ Ясинуватського району — Орлівки, Ласточкиного, Красногорівки, Нетайлового, Тоненького, Первомайського та Водяного”, — повідомив О.Куць.

За його словами, вже другий день поспіль спеціалісти облгазу працюють над заповненням діючих розподільних мереж.

Як повідомляв УНН, 9 червня у зв’язку із зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції в Авдіївці оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

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