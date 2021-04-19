Аваков запевнив, що акваторія Маріуполя і всього Азову буде безпечною

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Акваторія Маріуполя і всього Азову буде безпечною. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час інспекції підрозділів ДСНС у Донецькій області, передає УНН.

Цитата

“Рятувальники ДСНС постійно вдосконалюються технічно і фахово. Швидкісні RIB-човни, сучасне водолазне обладнання і квадрокоптери, які допомагають у рятувальних роботах на морі, зокрема таких складних як підводне розмінування. Акваторія Маріуполя і всього Азову буде безпечною”, — сказав Арсен Аваков.

Деталі

Своєю чергою, Голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, підрозділи Служби стали значно потужнішими саме в акваторії Азовського моря.

“Ми отримали три нових катери та нову технічно-радіаційну лабораторію. За минулий рік також отримали 18 одиниць рятувальної техніки. З початку війни, підрозділи ДСНС відновлюють будинки, які постраждали від ворожих обстрілів. Станом на сьогодні вдалося відновити понад дві тисячі будинків. Лише цього року відновили 80 приватних садиб”, — сказав він.

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Також очільник ДСНС нагадав, що роботи по розмінуванню Донеччини проходять щоденно. В середньому за день вдається вилучити та знешкодити 70-80 небезпечних предметів.

Нагадаємо

На виконання завдання Генерального штабу та Верховного головнокомандуючого, 19 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проінспектував позиції підрозділів системи МВС.

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