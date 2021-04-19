Штурм та десантування з води: Авакову показали, як діятиме КОРД у разі захоплення берегової споруди

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“Сьогодні ми подивились на взаємодію і озброєння підрозділів, починаючи з полку „Азов“, а також подивимось на роботу берегових служб системи МВС. Оскільки узбережжя Азовського моря для нас пріоритетний напрям з точки зору контролю країни та відсічі у випадку агресії та висадки ворожого десанту на територію України”, — сказав Аваков.

Деталі

Міністр наголосив, що всі підрозділи готові до виконання поставлених перед ними завдань.

Також зі слів Авакова, в ході перевірки було виявлено необхідність низки адміністративних рішень точки зору забезпечення, як матеріального, так і військово-технічного.

“Такі рішення ми приймемо на рівні Кабінету міністрів та РНБО і будемо на 100% готові до виконання завдань. Починаючи з 2014 року — ми готуємось до наступу. Ми розраховуємо, що готовність вбереже нашу землю і наших солдат. Також розраховуємо, що у світової спільноти вистачить вміння та розуму втримати агресора від різких дій”, — сказав він.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що готовність підрозділів кардинально відрізняється від тієї, яка була у 2014 році. І з точки зору оснащення, і з точки зору бойового досвіду, і з точки зору ментальної готовності.

“Національна гвардія, поліцейські сили, прикордонники та навіть рятувальники, які значною мірою готові до ліквідації наслідків у зонах конфлікту, демонструють високий рівень підготовки. І хочу, щоб агресор зрозумів, напад на Україну — не буде легкою прогулянкою, це будуть величезні втрати для того, хто вирішить зайти на нашу землю без нашої згоди”, — сказав Арсен Аваков.

Міністру внутрішніх справ також продемонстрували дії спецпідрозділу КОРД у разі захоплення берегової споруди — її штурм та захоплення зловмисників шляхом десантування з води.

Довідково

На виконання завдання Генерального штабу та Верховного головнокомандуючого, 19 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проінспектував позиції підрозділів системи МВС.