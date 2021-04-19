Штурм и десантирование из воды: Авакову показали, как будет действовать КОРД в случае захвата берегового сооружения

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"Сегодня мы посмотрели на взаимодействие и вооружение подразделений, начиная с полка "Азов", а также посмотрим на работу береговых служб системы МВД. Поскольку побережье Азовского моря для нас приоритетное направление с точки зрения контроля страны и отпора в случае агрессии и высадки вражеского десанта на территорию Украины", - сказал Аваков.

Детали

Министр подчеркнул, что все подразделения готовы к выполнению поставленных перед ними задач.

Также по словам Авакова, в ходе проверки было выявлено необходимость ряда административных решений точки зрения обеспечения, как материального, так и военно-технического.

"Такие решения мы примем на уровне Кабинета министров и СНБО и будем на 100% готовы к выполнению задач. Начиная с 2014 года - мы готовимся к наступлению. Мы рассчитываем, что готовность убережет нашу землю и наших солдат. Также рассчитываем, что у мирового сообщества хватит умения и ума удержать агрессора от резких действий", - сказал он.

Министр внутренних дел отметил, что готовность подразделений кардинально отличается от той, которое было в 2014 году. И с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения ментальной готовности.

"Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину - не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия", - сказал Арсен Аваков.

Министру внутренних дел также продемонстрировали действия спецподразделения КОРД в случае захвата берегового сооружения - его штурм и захват злоумышленников путем десантирования из воды.

Справка

На выполнение задания Генерального штаба и Верховного главнокомандующего, 19 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков проинспектировал позиции подразделений системы МВД.