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Аваков: всі осередки пожежі поблизу Сєвєродонецька мають бути локалізовані сьогодні

Аваков: всі осередки пожежі поблизу Сєвєродонецька мають бути локалізовані сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що зараз є три осередки пожежі, які викликають занепокоєння. Всі осередки пожежі поблизу Сєвєродонецька. Про це міністр заявив під час брифінгу після засідання оперативного штабу у Луганській області, де сталися масштабні пожежі, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС України.

"У нас є три осередки пожежі, які викликають занепокоєння. Зараз ми ставимо задачу до кінця доби повністю локалізувати всі осередки, з тим, щоб навіть якщо вітер знов посилиться, ми не мали жодних ризиків. До кінця доби мають бути повністю локалізовані всі осередки пожежі поблизу Сєвєродонецька", - зауважив Аваков.

Очільник МВС додав, що за рішенням Президента для ліквідації пожежі була залучена авіація.

Нагадаємо, голова ДСНС України Микола Чечоткін раніше повідомив, що наразі загрози населеним пунктам немає, а у поліції назвали три основні версії виникнення масштабної пожежі на Луганщині.

Як повідомлялося раніше в УНН, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га.  Осередки горіння на ранок 8 липня спостерігаються поблизу трьох сіл.

Також Зеленський розпорядився задіяти авіацію, попри позицію бойовиків.

Нагадаємо, Зеленский заявив про п’ять жертв пожеж на Луганщині. Також Президент пообіцяв по 300 тис. грн родинам, які втратили дім через пожежі.

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