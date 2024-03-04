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Аудит Міноборони: на Житомирщині виявили 30 тисяч турнікетів, які майже рік лежать на складах

Київ • УНН

 • 25320 перегляди

Майже 30 000 нових медичних джгутів американського виробництва були знайдені невикористаними через 6 місяців на складі української військової частини.

Аудит Міноборони: на Житомирщині виявили 30 тисяч турнікетів, які майже рік лежать на складах

У сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил на Житомирщині виявлено майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США. Про це повідомляє пресслужба міноборони України, пише УНН.

Деталі 

У відомстві заявили, що ці турнікети отримано ще в квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць. 

Про результати внутрішнього аудиту повідомлено Міністру оборони України Рустему Умєрову.

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Зазначається, що після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина - уже у військовослужбовців.

Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості.

Завдання внутрішнього аудиту Міноборони – не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень

- заявив заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Нагадаємо

Заступник міністра оборони Юрій Джигир зустрівся з представниками США, щоб обговорити реформування системи внутрішнього аудиту в Україні, створення аудиторського комітету в Міноборони та моніторинг кінцевого використання зброї, наданої американськими партнерами.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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