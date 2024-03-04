Аудит Минобороны: на Житомирщине обнаружили 30 тысяч турникетов, которые почти год лежат на складах
Киев • УНН
Почти 30 000 новых медицинских жгутов американского производства были найдены неиспользованными через 6 месяцев на складе украинской воинской части.
В хранилище одной из воинских частей подчинения Командования медицинских сил на Житомирщине обнаружено почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
В ведомстве заявили, что эти турникеты получены еще в апреле 2023 года, и только через шесть месяцев воинская часть выдала первые из них военным - всего 458 единиц.
О результатах внутреннего аудита сообщено Министру обороны Украины Рустему Умерову.
Аудит в армии: Зеленский рассказал, на чем сосредоточится Сырский25 февраля 2024, 18:46 • 33204 просмотра
Отмечается, что после проведения аудита ответственные должностные лица начали выдачу турникетов, сейчас почти треть - уже у военнослужащих.
Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), которые длительное время хранились на складах в значительном количестве.
Задача внутреннего аудита Минобороны - не просто выявлять случаи злоупотреблений и реагировать на них, но и предотвращать неэффективное использование военного ресурса. Через более эффективное планирование, усиленную подотчетность, солидарность на всех уровнях принятия решений
Напомним
Заместитель министра обороны Юрий Джигир встретился с представителями США, чтобы обсудить реформирование системы внутреннего аудита в Украине, создание аудиторского комитета в Минобороны и мониторинг конечного использования оружия, предоставленного американскими партнерами.
Аудит Минобороны: на Житомирщине обнаружили 30 тысяч турникетов, которые почти год лежат на складах
Почти 30 000 новых медицинских жгутов американского производства были найдены неиспользованными через 6 месяцев на складе украинской воинской части.
Раннее наступление весны в Киеве обусловлено одной из самых теплых зим в истории
Раннее начало весны в Киеве было вызвано самой теплой зимой за всю историю наблюдений, которая началась на 37 дней раньше, чем в среднем.
За два года войны Правительство привлекло более 892 миллиардов гривен с продажи облигаций внутреннего государственного займа
Правительство Украины привлекло более 34 миллиардов гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа в январе-феврале 2024 года, превысив объемы погашения более чем на 20 миллиардов гривен.
Количество министерств планируется сократить на треть - Шмыгаль
Премьер-министр объявил о планах сократить количество министерств на треть и уже сократил 20 000 вакансий на государственной службе в рамках реформ, направленных на оптимизацию работы правительства.
Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки
Парню, который родился без неба - хирурги из Украины и США успешно сформировали новое из его собственных тканей.
В Албании открыли новую авиабазу НАТО, которая станет центром воздушных операций Альянса
Албания превратила старую советскую авиабазу в региональный центр воздушных операций НАТО на Западных Балканах.
Шмыгаль рассчитывает, что все страны-члены НАТО подпишут с Украиной гарантии безопасности
Премьер-министр Шмыгаль ожидает, что все страны-члены НАТО и более 30 других стран подпишут соглашения о безопасности, которые будут гарантировать защиту Украины.
Малайзия может возобновить поиски Боинга, пропавшего на рейсе МН370 в 2014 году- правительство страны
Правительство Малайзии заявляет, что возобновит поиски пропавшего без вести рейса MH370 Малайзийских авиалиний, если частная компания предоставит новые достоверные свидетельства о местонахождении самолета.
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
В начале полномасштабного российского вторжения Министерство обороны Украины подписало контракты на поставку боеприпасов с любой компанией, которая утверждала, что может предоставить снаряды в связи с критической необходимостью, но некоторые фирмы не смогли осуществить поставку, выводя деньги за границу.
В Еврокомиссии подтвердили планы представить рамки переговоров о членстве Украины в марте
В марте Европейская комиссия представит Совету ЕС рамки для переговоров о членстве Украины в ЕС.