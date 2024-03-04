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Аудит Минобороны: на Житомирщине обнаружили 30 тысяч турникетов, которые почти год лежат на складах

Аудит Минобороны: на Житомирщине обнаружили 30 тысяч турникетов, которые почти год лежат на складах

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 16:27  •  3168 просмотра

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Почти 30 000 новых медицинских жгутов американского производства были найдены неиспользованными через 6 месяцев на складе украинской воинской части.

В хранилище одной из воинских частей подчинения Командования медицинских сил на Житомирщине обнаружено почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Украины, пишет УНН.

Детали 

В ведомстве заявили, что эти турникеты получены еще в апреле 2023 года, и только через шесть месяцев воинская часть выдала первые из них военным - всего 458 единиц. 

О результатах внутреннего аудита сообщено Министру обороны Украины Рустему Умерову.

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Отмечается, что после проведения аудита ответственные должностные лица начали выдачу турникетов, сейчас почти треть - уже у военнослужащих.

Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), которые длительное время хранились на складах в значительном количестве.

Задача внутреннего аудита Минобороны - не просто выявлять случаи злоупотреблений и реагировать на них, но и предотвращать неэффективное использование военного ресурса. Через более эффективное планирование, усиленную подотчетность, солидарность на всех уровнях принятия решений

- заявил заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

Напомним

Заместитель министра обороны Юрий Джигир встретился с представителями США, чтобы обсудить реформирование системы внутреннего аудита в Украине, создание аудиторского комитета в Минобороны и мониторинг конечного использования оружия, предоставленного американскими партнерами.

Владимир Омельченко

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Аудит Міноборони: на Житомирщині виявили 30 тисяч турнікетів, які майже рік лежать на складах
Ministry of Defense audit: 30,000 turnstiles found in Zhytomyr region that have been in storage for almost a year
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