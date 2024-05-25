Армія рф обстріляла прикордоння Чернігівщини з артилерії і мінометів: 38 вибухів
Київ • УНН
Російські війська атакували прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, зафіксовано 38 вибухів.
Російські війська минулої доби атакували прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, зафіксовано 38 вибухів, повідомило у суботу Північне регіональне представництво Державної прикордонної служби України, пише УНН.
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"Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 38 вибухів", - повідомили у підрозділі і перечислили:
- Новгород-Сіверська громада: 17 вибухів (приходи, ймовірно, з ствольної артилерії) в напрямку н.п. Михальчина Слобода та Гай.
- Семенівська громада: 13 вибухів (приходи, ймовірно, з мінометів 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Блешня та Карповичі.
- Сновська громада: 8 вибухів (приходи, ймовірно, з мінометів 82 мм) в напрямку н.п. Хрінівка.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
Армія рф з ночі атакувала Сумщину з артилерії та дронами: зафіксовано 7 вибухів25.05.24, 10:07 • 17956 переглядiв