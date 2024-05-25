Армія рф з ночі атакувала Сумщину з артилерії та дронами: зафіксовано 7 вибухів
Київ • УНН
росіяни обстріляли прикордонні райони та населені пункти в Сумській області України з артилерії, безпілотників, спричинивши численні вибухи в Юнаківській, Білопільській та Краснопільській громадах.
Російські війська вночі та вранці обстріляли Сумську область з артилерії, та за допомогою безпілотників, спричинивши вибухи в трьох громадах, повідомили у суботу у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Як вказано, обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська та Краснопільська громади:
- Юнаківська громада: здійснено скидання боєприпасу ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Білопільська громада: по території громади завдано удару FPV-дроном (1 вибух).
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).
Сумщина: війська рф обстрілюють прикордонні райони області, зафіксовано 204 вибухи24.05.24, 23:46 • 22264 перегляди