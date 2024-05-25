Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
Армия рф с ночи атаковала Сумскую область из артиллерии и дронами: зафиксировано 7 взрывов
Зеленский отметил работу Госспецсвязи для защиты от кибератак и надежности связи во время войны
В Харьковской области россияне за сутки обстреляли Харьков и 5 районов, есть пострадавший
Министры G7 приближаются к соглашению по российским активам для помощи Украине
россияне атаковали около 7 населенных пунктов в Луганской области, чтобы покинуть оккупированные территории, требуют предупреждения фсб
Преимущественно сухая погода, с грозами на западе: прогноз на сегодня
В захваченной Евпатории произошли взрывы
Трое гражданских погибли, двое получили ранения в результате российских атак на Донецкую область
Тактическая авиация противника активизировалась на востоке
российские обстрелы повредили жилые дома и инфраструктуру в Херсонской области
Популярные
Глава НАТО поддержал право Украины нанести удар по рф западным оружием
рф планирует узаконить агрессивную пропаганду как официальную медиа-стратегию
Сбой в российском ярославле: "АТЕШ" поразил железнодорожную инфраструктуру
Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Сумской и Полтавской областях
Оккупационные силы продвинулись вперед Архангельского, Уманского и в Клещеевке - DeepState
Публикации
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Армия рф с ночи атаковала Сумскую область из артиллерии и дронами: зафиксировано 7 взрывов
россияне обстреляли приграничные районы и населенные пункты в Сумской области Украины из артиллерии, беспилотников, вызвав многочисленные взрывы в Юнаковской, Белопольской и Краснопольской громадах.
Зеленский отметил работу Госспецсвязи для защиты от кибератак и надежности связи во время войны
Президент Зеленский поблагодарил сотрудников Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины за профессионализм и преданность делу обеспечения надежной связи и кибербезопасности в условиях продолжающейся войны.
В Харьковской области россияне за сутки обстреляли Харьков и 5 районов, есть пострадавший
Российские ракетные удары повредили здания и транспортные средства в Харькове, а обстрелы вызвали разрушения в нескольких селах региона, включая жилые кварталы, учебные заведения и ранения гражданского населения.
Министры G7 приближаются к соглашению по российским активам для помощи Украине
Ожидается, что министры финансов G7 согласуют план использования процентов от замороженных российских активов для финансирования Украины, что откроет путь к потенциальному соглашению лидеров в следующем месяце.
россияне атаковали около 7 населенных пунктов в Луганской области, чтобы покинуть оккупированные территории, требуют предупреждения фсб
Около семи населенных пунктов в Луганской области подверглись атаке россиян, а жители оккупированных территорий должны сообщать фсб рф за 12 часов, чтобы выехать с оккупированных территорий в Россию, сообщает Луганская областная военная администрация.
Преимущественно сухая погода, с грозами на западе: прогноз на сегодня
25 мая в Украине переменная облачность, без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, температура ночью от 8-16° тепла до 22-27° днем, ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье порывы 15-20 м/с.
В захваченной Евпатории произошли взрывы
Во временно оккупированной рф Евпатории зафиксированы взрывы, а над Новофедоровкой поднимается дым.
Трое гражданских погибли, двое получили ранения в результате российских атак на Донецкую область
В результате вражеских обстрелов Донецкой области 24 мая 2024 года трое жителей погибли и двое получили ранения.
Тактическая авиация противника активизировалась на востоке
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника на востоке.
российские обстрелы повредили жилые дома и инфраструктуру в Херсонской области
Вражеские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, инфраструктуру и отель, но обошлось без жертв.