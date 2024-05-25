Армия рф с ночи атаковала Сумскую область из артиллерии и дронами: зафиксировано 7 взрывов

Российские войска ночью и утром обстреляли Сумскую область из артиллерии, и с помощью беспилотников, вызвав взрывы в трех громадах, сообщили в субботу в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 7 взрывов", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Как указано, обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская и Краснопольская громады:

Юнаковская громада: осуществлен сброс боеприпаса ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Белопольская громада: по территории громады нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов).

Сумщина: войска рф обстреливают приграничные районы области, зафиксировано 204 взрыва