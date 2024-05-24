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Сумщина: війська рф обстрілюють прикордонні райони області, зафіксовано 204 вибухи

Сумщина: війська рф обстрілюють прикордонні райони області, зафіксовано 204 вибухи

Київ • УНН

 • 22264 перегляди

За день окупанти 31 раз обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, що призвело до 204 вибухів у різних населених пунктах.

На Сумщині окупанти у межах дня 31 раз обстріляли прикордонні території та населені пункти області. Відтак було зафіксовано 204 вибухи. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 204 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади

- Сумська обласна військова адміністрація.

Ситуація в громадах

Миропільська: противник бив з мінометів (25 вибухів) та артилерії (42 вибухи).

Краснопільська: було здійснено артилерійські обстріли (23 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух).

Юнаківська: ворожі війська здійснили мінометні обстріли (3 вибухи).

Есманьська: окупанти завдали удару FPV дроном (1 вибух), мінометні обстріли (7  вибухів).

Новослобідська: ворог вдарив з артилерії (10 вибухів).

Білопільська: завдано  удару FPV дроном (3 вибухи), артилерійські обстріли (12 вибухів) та  здійснено скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА  (3 вибухи).

Великописарівська: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометні обстріли (20 вибухів).

Річківська: ворожа армія завдала удару FPV дроном (1 вибух).

Шалигинська: зафіксовано артилерійський обстріл (5 вибухів).

Зноб-Новгородська: було здійснено обстріл з РСЗВ "Град" (30 вибухів).

Хотінська: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Середино-Будська: здійснено мінометний обстріл (9 вибухів).

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Юлія Котвицька

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