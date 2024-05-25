Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии и минометов: 38 взрывов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

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Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
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Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  115474 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  121784 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  114758 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  106990 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101242 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  96779 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  158678 просмотра

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
24 мая 2024, 06:00  •  154000 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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20 мая 2024, 12:30  •  366507 просмотра

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии и минометов: 38 взрывов

Российские войска атаковали приграничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировано 38 взрывов.

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Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии и минометов: 38 взрывов

Буданов прогнозирует доминирование беспилотных судов над привычными боевыми кораблями

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что со временем беспилотные суда, вероятно, будут доминировать над обычными военными кораблями, особенно в закрытых акваториях, таких как Черное и Средиземное моря.

Война •   •  12130 просмотра
Буданов прогнозирует доминирование беспилотных судов над привычными боевыми кораблями

В администрации Байдена обеспокоены альянсом россии и КНДР, готовятся к потенциальному "октябрьскому сюрпризу" на выборах - СМИ

Администрация Байдена опасается, что растущий российско-северокорейский военный альянс может значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Новости Мира •   •  12074 просмотра
В администрации Байдена обеспокоены альянсом россии и КНДР, готовятся к потенциальному "октябрьскому сюрпризу" на выборах - СМИ

Из-за удара врага по пригороду Харькова есть частичное разрушение - Синегубов

Российские оккупанты обстреляли пригород Харькова, вызвав частичные разрушения, а также населенные пункты вблизи границы в Харьковском, Богодуховском, Купянском и Изюмском районах, повредив гражданскую инфраструктуру и вызвав пожары в лесных массивах.

Война •   •  13675 просмотра
Из-за удара врага по пригороду Харькова есть частичное разрушение - Синегубов

Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский

Министр иностранных дел Польши выразил скептицизм относительно ядерных угроз России, ссылаясь на предупреждения со стороны США, Китая и Индии.

Война •   •  18022 просмотра
Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский

Укрэнерго: время графиков отключения света расширили во всех регионах Украины

Графики отключения электроэнергии были продлены во всех регионах Украины с 20:00 до полуночи, при этом объекты критической инфраструктуры остаются незатронутыми.

Общество •   •  16913 просмотра
Укрэнерго: время графиков отключения света расширили во всех регионах Украины

В Харькове снова было громко - мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей города о громких звуках в городе, призвав их быть осторожными.

Война •   •  15768 просмотра
В Харькове снова было громко - мэр

Плетенчук: все больше и больше враг понимает, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли

Российские оккупанты все больше осознают, что Крым не является безопасным местом для содержания своих кораблей, сообщил представитель Сил обороны Юга.

Война •   •  15391 просмотра
Плетенчук: все больше и больше враг понимает, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли

Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК

Укрэнерго изменило график отключений электроэнергии на 25 мая в нескольких областях, включая Киевскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую: отключения запланированы с 20:00 до 24:00, в то время как в течение дня отключений не планируется.

Общество •   •  15876 просмотра
Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК

Генштаб: сегодня уже 21 боестолкновение, одно продолжается в районе Волчанска, на Купянском направлении ситуация напряженная

Сегодня на фронте произошло уже 21 боестолкновение, на Харьковском направлении продолжается боестолкновение в районе Волчанска, на Купянском - еще одно. На Северском направлении украинские воины имели успех на отдельных участках.

Война •   •  14101 просмотра
Генштаб: сегодня уже 21 боестолкновение, одно продолжается в районе Волчанска, на Купянском направлении ситуация напряженная