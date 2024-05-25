Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии и минометов: 38 взрывов

Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировано 38 взрывов, сообщило в субботу Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 38 взрывов", - сообщили в подразделении и перечислили:

Новгород-Северская громада: 17 взрывов (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Михальчина Слобода и Гай.

Семеновская громада: 13 взрывов (приходы, вероятно, из минометов 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Блешня и Карповичи.

Сновская громада: 8 взрывов (приходы, вероятно, из минометов 82 мм) в направлении н.п. Хреновка.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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