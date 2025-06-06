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Армія рф намагається штурмувати кордон на Сумщині малими групами, бронетехніка не відмічається - Демченко

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Російські війська намагаються штурмувати кордон малими групами, але зазнають великих втрат. ЗСУ знищують техніку ворога, останнім часом таких спроб поменшало.

Армія рф намагається штурмувати кордон на Сумщині малими групами, бронетехніка не відмічається - Демченко

Противник не припиняє обстрілювати Україну в межах Харківщини, Чернігівщини, так і на Сумщині - на цьому напрямку ворог активно використовує і авіацію, для того, щоб наносити удари і по позиціях українських захисників та б’є по населених пунктах, підтверджуючи свій статус країни-терористки. Ворожі війська намагаються малими групами штурмувати наш кордон. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

За його інформацією, кордон з росією в межах Сумщини це близько 550 км і тільки на невеликому шматку продовжується тактика ворога.

Спостерігаються спроби використання малих штурмових груп, які намагаються перейти наш кордон, де фактично вони гинуть на території України десятками вбитими та десятами пораненими і це йдеться лише про відтинки, де оборону тримають прикордонники. Броньована техніка, яка рухалася б до нашого кордону не відмічається. Армія рф застосовує мотоцикли, квадроцикли, аби швидше та глибоко перетнути український кордон. Ця техніка знищується і останнім часом таких спроб стало менше

- зазначив Демченко.

За його словами, фактично у ворога немає таких сил для досягнення цілі, які він ставить перед своїми солдатами та підрозділами.

Раніше

Повідомлялось, що у Сумській області ворог прориває оборону ЗСУ та розширює плацдарм, на Харківщині активізувалося просування армії рф, а на Чернігівщині почали більше застосовувати КАБи та авіаційні ракети.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Війна
Сумська область
Харківська область
Державна прикордонна служба України
Чернігівська область
Україна
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