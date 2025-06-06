Армія рф намагається штурмувати кордон на Сумщині малими групами, бронетехніка не відмічається - Демченко
Київ • УНН
Російські війська намагаються штурмувати кордон малими групами, але зазнають великих втрат. ЗСУ знищують техніку ворога, останнім часом таких спроб поменшало.
Противник не припиняє обстрілювати Україну в межах Харківщини, Чернігівщини, так і на Сумщині - на цьому напрямку ворог активно використовує і авіацію, для того, щоб наносити удари і по позиціях українських захисників та б’є по населених пунктах, підтверджуючи свій статус країни-терористки. Ворожі війська намагаються малими групами штурмувати наш кордон. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
За його інформацією, кордон з росією в межах Сумщини це близько 550 км і тільки на невеликому шматку продовжується тактика ворога.
Спостерігаються спроби використання малих штурмових груп, які намагаються перейти наш кордон, де фактично вони гинуть на території України десятками вбитими та десятами пораненими і це йдеться лише про відтинки, де оборону тримають прикордонники. Броньована техніка, яка рухалася б до нашого кордону не відмічається. Армія рф застосовує мотоцикли, квадроцикли, аби швидше та глибоко перетнути український кордон. Ця техніка знищується і останнім часом таких спроб стало менше
За його словами, фактично у ворога немає таких сил для досягнення цілі, які він ставить перед своїми солдатами та підрозділами.
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Повідомлялось, що у Сумській області ворог прориває оборону ЗСУ та розширює плацдарм, на Харківщині активізувалося просування армії рф, а на Чернігівщині почали більше застосовувати КАБи та авіаційні ракети.