Армия рф пытается штурмовать границу в Сумской области малыми группами, бронетехника не отмечается - Демченко

Противник не прекращает обстреливать Украину в пределах Харьковщины, Черниговщины, так и в Сумской области - на этом направлении враг активно использует и авиацию, для того, чтобы наносить удары и по позициям украинских защитников и бьет по населенным пунктам, подтверждая свой статус страны-террористки. Вражеские войска пытаются малыми группами штурмовать нашу границу. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

По его информации, граница с россией в пределах Сумской области это около 550 км и только на небольшом куске продолжается тактика врага.

Наблюдаются попытки использования малых штурмовых групп, которые пытаются перейти нашу границу, где фактически они гибнут на территории Украины десятками убитыми и десятками ранеными и это речь идет только об отрезках, где оборону держат пограничники. Бронированная техника, которая двигалась бы к нашей границе не отмечается. Армия рф применяет мотоциклы, квадроциклы, чтобы быстрее и глубоко пересечь украинскую границу. Эта техника уничтожается и в последнее время таких попыток стало меньше - отметил Демченко.

По его словам, фактически у врага нет таких сил для достижения цели, которые он ставит перед своими солдатами и подразделениями.

Ранее

Сообщалось, что в Сумской области враг прорывает оборону ВСУ и расширяет плацдарм, на Харьковщине активизировалось продвижение армии рф, а на Черниговщине начали больше применять КАБы и авиационные ракеты.