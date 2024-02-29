Армія рф 27 разів вдарила по Сумщині та Чернігівщині: зафіксовано понад 160 вибухів
Київ • УНН
російська армія минулої доби завдала 27 ударів по Сумській та Чернігівській областях, пролунало 167 вибухів.
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом 28 лютого росіяни атакували Сумщину та Чернігівщину 27 разів. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОК "Північ".
Деталі
Як зазначається, було зафіксовано 167 вибухів. росіяни відкривали вогонь із різних видів озброєння.
На Чернігівщині були обстріляні:
- Семенівська громада( Карповичі – 5 обстрілів: 28 приходів, ймовірно міномет 120 мм; Блешня – 7 приходів, ймовірно міномет 120 мм.)
- Сновська громада (Клюси – 2 обстріли: 22 приходи, ймовірно міномет 120 мм; 20 приходів, ймовірно РСЗВЄліне – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.)
- Новгород-Сіверська громада (Грем’яч - 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.)
На Сумщині армія рф обстріляла:
- Конотопський район (Кружок – 2 обстріли: 13 приходів, ймовірно ствольна артилерія; 20 приходів, ймовірно РСЗВ; Бояро-Лежачі – 7 приходів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.)
- Шосткинський район (Зноб-Новгородське – 2 обстріли: 7 приходів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.; Фотовиж – 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм; Середина-Буда – 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.; Чернацьке – 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.; Бачівськ – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.; Карпеченкове – 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм.; Велика Берізка – 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія.; Нова Гута – 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.; Стара Гута – 2 обстріли: 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм ; Порохонь – 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.)
На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована
росіяни здійснили 250 обстрілів 9 населених пунктів у Запорізькій області29.02.24, 08:02 • 26675 переглядiв