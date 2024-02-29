Армія рф 27 разів вдарила по Сумщині та Чернігівщині: зафіксовано понад 160 вибухів

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9656 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70929 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155277 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152443 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125969 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134028 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85818 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93402 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99004 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89777 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
61%
Популярнi новини

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6606 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5274 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 4996 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5554 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 4616 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152443 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223921 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373387 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309507 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417574 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2802 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14954 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31816 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28603 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125969 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Армія рф 27 разів вдарила по Сумщині та Чернігівщині: зафіксовано понад 160 вибухів

Київ • УНН

 • 23289 перегляди

російська армія минулої доби завдала 27 ударів по Сумській та Чернігівській областях, пролунало 167 вибухів.

Армія рф 27 разів вдарила по Сумщині та Чернігівщині: зафіксовано понад 160 вибухів

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом 28 лютого росіяни атакували Сумщину та Чернігівщину 27 разів.  Про це УНН повідомляє із посиланням на ОК "Північ". 

Деталі 

Як зазначається, було зафіксовано 167 вибухів. росіяни відкривали вогонь із різних видів озброєння. 

На Чернігівщині були обстріляні: 

  • Семенівська громада( Карповичі – 5 обстрілів: 28 приходів, ймовірно міномет 120 мм;  Блешня – 7 приходів, ймовірно міномет 120 мм.) 
  •  Сновська громада (Клюси – 2 обстріли: 22 приходи, ймовірно міномет 120 мм; 20 приходів, ймовірно РСЗВЄліне – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.)
  • Новгород-Сіверська громада (Грем’яч - 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.)

На Сумщині армія рф обстріляла: 

  • Конотопський район (Кружок – 2 обстріли: 13 приходів, ймовірно ствольна артилерія; 20 приходів, ймовірно РСЗВ; Бояро-Лежачі – 7 приходів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.)
  • Шосткинський район (Зноб-Новгородське – 2 обстріли: 7 приходів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.; Фотовиж – 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм; Середина-Буда – 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.; Чернацьке – 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.; Бачівськ – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.; Карпеченкове – 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм.; Велика Берізка – 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія.; Нова Гута – 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.; Стара Гута – 2 обстріли: 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм ; Порохонь – 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.)

На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована

- вказали в ОК “Північ”.

росіяни здійснили 250 обстрілів 9 населених пунктів у Запорізькій області29.02.24, 08:02 • 26675 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Шостка
Чернігів
Запоріжжя
Суми
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18