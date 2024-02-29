Армия рф 27 раз ударила по Сумщине и Черниговщине: зафиксировано более 160 взрывов

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение 28 февраля россияне атаковали Сумскую и Черниговскую области 27 раз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОК "Север".

Детали

Как отмечается, было зафиксировано 167 взрывов. россияне открывали огонь из различных видов вооружения.

На Черниговщине были обстреляны:

Семеновская громада (Карповичи - 5 обстрелов: 28 приходов, вероятно миномет 120 мм; Блешня - 7 приходов, вероятно миномет 120 мм.)

Сновская громада (Клюсы - 2 обстрела: 22 прихода, вероятно миномет 120 мм; 20 приходов, вероятно РСЗОЕлино - 2 прихода, вероятно миномет 120 мм.)



Новгород-Северская община (Гремяч - 3 прихода, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.)



На Сумщине армия рф обстреляла:

Конотопский район (Кружок - 2 обстрела: 13 приходов, вероятно ствольная артиллерия; 20 приходов, вероятно РСЗО; Бояро-Лежачи - 7 приходов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.)

Шосткинский район (Зноб-Новгородское - 2 обстрела: 7 приходов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; Фотовиж - 4 прихода, вероятно миномет 120 мм; Середина-Буда - 3 прихода, вероятно миномет 120 мм; Чернацкое - 2 прихода, вероятно ствольная артиллерия 122 мм. ; Бачевск - 2 прихода, вероятно миномет 120 мм.; Карпеченково - 6 приходов, вероятно миномет 120 мм.; Большая Березка - 3 прихода, вероятно ствольная артиллерия.; Новая Гута - 4 прихода, вероятно миномет 120 мм.; Старая Гута - 2 обстрела: 10 приходов, вероятно миномет 120 мм; Порохонь - 4 прихода, вероятно миномет 120 мм.)



К счастью, информация о погибших или раненых среди местного населения, не зафиксирована - указали в ОК "Север".

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