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АРМА зрушило з місця: підписано договорів про передачу в управління 434 вагонів із майже 21 тисячі

Київ • УНН

 • 163273 перегляди

АРМА підписало договір на управління 434 залізничними вагонами з майже 21 тисячі арештованих. Це сталося після суспільного тиску через бездіяльність агентства щодо вагонів, які простоювали майже два роки.

АРМА зрушило з місця: підписано договорів про передачу в управління 434 вагонів із майже 21 тисячі

Агентство з розшуку і менеджменту активів після суспільного тиску почало віддавати управителям залізничні вагони, які простоювали майже два роки. Голова АРМА Олена Дума відзвітувала про підписання договору на управління 434 залізничними вагонами з майже 21 тисячі, передає УНН.

Деталі

У середині вересня розгорівся новий скандал в АРМА через те, що в управлінні агентства вже понад два роки знаходиться близько 21 тисячі російсько-білоруських вагонів і за цей час для них так і не знайшли застосування. Після цього Олена Дума поспішила оголосити про те, що АРМА обрало управителя для 436 з 21 тисячі арештованих вагонів. Після розголосу агентство почало шукати управителя ще для майже 18 тисяч вагонів, однак поки безуспішно. Екснардеп Ігор Мосійчук вважає, що Дума могла умисне затягувати процес пошуку управителів для російсько-білоруських вагонів, що свідчить про її ймовірну "роботу на ворогів".

Голова АРМА Олена Дума 17 жовтня нарешті відзвітувала про підписання договору з представниками ТОВ "Фінансово-промислова компанія "Ресурсгруп" на управління 434 вагонами.

Вагони потребують проведення технічного огляду, ремонту  та сертифікації щодо їх експлуатації та цільового використання, що потребує додаткових видатків від Управителя. При цьому, Управителем буде забезпечено надходження до державного бюджету у розмірі 85% від отриманого прибутку

- повідомила Олена Дума.

Вагони майже два роки простоювали "в управлінні" АРМА, тому й не дивно, що наразі вони потребують ремонту і вкладень.

В АРМА запевнили, що для інших вагонів також шукають управителів.

Однак лишається відкритим запитання про те, чому АРМА діє лише після розголосу та під тиском суспільства. Це ставить під сумнів здатність агентства ефективно управляти арештованими активами та викликає сумніви щодо прозорості його діяльності.

Додамо

Загалом, заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, три тижні тому всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непророзості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Вже колишній голова громадської ради при АРМА Ігор Чобітько в коментарі УНН наголосив, що після саморозпуску громадської ради АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність АРМА прозорою.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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