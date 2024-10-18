АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

Агентство по розыску и менеджменту активов после общественного давления начало отдавать управляющим железнодорожные вагоны, которые простаивали почти два года. Глава АРМА Елена Дума отчиталась о подписании договора на управление 434 железнодорожными вагонами из почти 21 тысячи, передает УНН.

Детали

В середине сентября разгорелся новый скандал в АРМА из-за того, что в управлении агентства уже более двух лет находится около 21 тысячи российско-белорусских вагонов и за это время для них так и не нашли применения. После этого Елена Дума поспешила объявить о том, что АРМА выбрало управителя для 436 из 21 тысячи арестованных вагонов. После огласки агентство начало искать управителя еще для почти 18 тысяч вагонов, однако пока безуспешно. Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что Дума могла умышленно затягивать процесс поиска управляющих для российско-белорусских вагонов, что свидетельствует о ее вероятной «работе на врагов».

Глава АРМА Елена Дума 17 октября наконец отчиталась о подписании договора с представителями ООО «Финансово-промышленная компания „Ресурсгруп“ на управление 434 вагонами.

Вагоны требуют проведения технического осмотра, ремонта и сертификации по их эксплуатации и целевого использования, что требует дополнительных расходов от Управляющего. При этом, Управляющим будет обеспечено поступление в государственный бюджет в размере 85% от полученной прибыли - сообщила Елена Дума.

Вагоны почти два года простаивали «в управлении» АРМА, поэтому неудивительно, что сейчас они нуждаются в ремонте и вложениях.

В АРМА заверили, что для других вагонов также ищут управляющих.

Однако остается открытым вопрос о том, почему АРМА действует только после огласки и под давлением общества. Это ставит под сомнение способность агентства эффективно управлять арестованными активами и вызывает сомнения в прозрачности его деятельности.

Добавим

В общем, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, три недели назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной.