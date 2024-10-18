АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

ukenru
Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
  •  40690 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
  •  107910 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
  •  113913 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
  •  114467 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Эксклюзив
Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны
  •  111988 просмотра

Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны

Эксклюзив
Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп
  •  104301 просмотра

Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
  •  102018 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
  •  101441 просмотра

Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Эксклюзив
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
  •  125442 просмотра

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Эксклюзив
Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
  •  83204 просмотра

Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Человечество впервые вывело из равновесия глобальный круговорот воды - отчет

Человечество впервые вывело из равновесия глобальный круговорот воды - отчет

  •  28089 просмотра
Румыния поднимала четыре истребителя в воздух для перехвата неизвестного беспилотника

Румыния поднимала четыре истребителя в воздух для перехвата неизвестного беспилотника

  •  47540 просмотра
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

  •  95216 просмотра
В Черном море находится один вражеский корабль-ракетоноситель

В Черном море находится один вражеский корабль-ракетоноситель

  •  40466 просмотра
Войска рф нанесли 234 удара по 9 населенным пунктам Запорожья

Войска рф нанесли 234 удара по 9 населенным пунктам Запорожья

  •  65291 просмотра
публикации
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

  •  8388 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

  •  24523 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  127724 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

  •  125442 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  151171 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

  •  95216 просмотра
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

  •  86524 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября 2024, 03:07  •  115312 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  119625 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  107010 просмотра
Актуальное
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 09:30  •  21371 просмотра

Read in English

АРМА подписало договор на управление 434 железнодорожными вагонами из почти 21 тысячи арестованных. Это произошло после общественного давления из-за бездействия агентства в отношении вагонов, которые простаивали почти два года.

Агентство по розыску и менеджменту активов после общественного давления начало отдавать управляющим железнодорожные вагоны, которые простаивали почти два года. Глава АРМА Елена Дума отчиталась о подписании договора на управление 434 железнодорожными вагонами из почти 21 тысячи, передает УНН.

Детали

В середине сентября разгорелся новый скандал в АРМА из-за того, что в управлении агентства уже более двух лет находится около 21 тысячи российско-белорусских вагонов и за это время для них так и не нашли применения. После этого Елена Дума поспешила объявить о том, что АРМА выбрало управителя для 436 из 21 тысячи арестованных вагонов. После огласки агентство начало искать управителя еще для почти 18 тысяч вагонов, однако пока безуспешно. Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что Дума могла умышленно затягивать процесс поиска управляющих для российско-белорусских вагонов, что свидетельствует о ее вероятной «работе на врагов».

Глава АРМА Елена Дума 17 октября наконец отчиталась о подписании договора с представителями ООО «Финансово-промышленная компания „Ресурсгруп“ на управление 434 вагонами.

Вагоны требуют проведения технического осмотра, ремонта  и сертификации по их эксплуатации и целевого использования, что требует дополнительных расходов от Управляющего. При этом, Управляющим будет обеспечено поступление в государственный бюджет в размере 85% от полученной прибыли

- сообщила Елена Дума.

Вагоны почти два года простаивали «в управлении» АРМА, поэтому неудивительно, что сейчас они нуждаются в ремонте и вложениях.

В АРМА заверили, что для других вагонов также ищут управляющих.

Однако остается открытым вопрос о том, почему АРМА действует только после огласки и под давлением общества. Это ставит под сомнение способность агентства эффективно управлять арестованными активами и вызывает сомнения в прозрачности его деятельности.

Добавим

В общем, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, три недели назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикапубликации
ukrainaУкраина