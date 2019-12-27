Арахамія розповів, що "майже щодня" бажає Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що майже щодня бажає Президенту України Володимиру Зеленському залишатися відкритим, чесним і наполегливим. Про це він повідомив в інтерв’ю журналу "НВ", передає УНН.
"Майже щодня я бажаю Володимиру Олександровичу (Зеленському – ред.) залишатися таким же відкритим, чесним та наполегливим, яким він є зараз. Вірю, що саме ціннісна шкала Президента забезпечить процвітання нашої держави", - розповів Арахамія.
Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що його дратують нечесні методи боротьби із фракцією у парламенті.