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Арахамія розповів, що його дратує у роботі парламенту

Арахамія розповів, що його дратує у роботі парламенту

Київ • УНН

 • 9778 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що його дратують нечесні методи боротьби із фракцією у парламенті. Про це він розповів в інтерв’ю журналу "НВ", передає УНН.

Відповідаючи на питання, що його дратує у роботі парламенту, Арахамія відповів, що парламентський процес супроводжується намаганнями втягнути депутатів "Слуги народу" в скандали.

"Що дратує? Нечесні методи боротьби з нами. Наших депутатів постійно намагаються втягнути в якісь скандали. Опозиція замість того, щоб пропонувати альтернативу чи вказувати на наші помилки, якщо вони є, у більшості випадків просто не погоджуються з усім, що ми пропонуємо", - розповів Арахамія.

Нагадаємо, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, зарплата народних депутатів ВРУ повинна становити від 70 до 100 тисяч гривень.

Українські Національні Новини

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