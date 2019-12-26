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Арахамія: зарплата нардепів повинна становити від 70 до 100 тисяч гривень

Арахамія: зарплата нардепів повинна становити від 70 до 100 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 19482 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Зарплата народних депутатів ВРУ повинна становити від 70 до 100 тисяч гривень. Про це в інтерв’ю журналу "НВ" розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.

"Зарплата депутатів Верховної Ради повинна становити від 70 до 100 тисяч гривень, якщо суспільство має більш високі очікування від нардепів, ніж було раніше", - зазначив Арахамія.

У той же час Арахамія назвав депутатську зарплату "дуже делікатним питанням" і сказав, що не може дати однозначну відповідь, "чи має право депутат отримувати високу зарплату, якщо народ живе бідно".

"А що стосується фракції, то ви знаєте: у нас більшість - це дійсно прості хлопці. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевезти родину", - зазначив Арахамія.

За словами голови фракції особисто він "небідна людина" і може собі дозволити не думати про зарплату.

Нагадаємо, за даними громадської мережі ОПОРА, утримання одного депутата обійдеться бюджету в середньому в 344 тис 960 грн на рік, згідно з кошторисом, який Верховна Рада ухвалила на 2020 рік.

Як повідомлялося раніше в УНН, Малюська поскаржився на малу зарплату і розповів, скільки хоче заробляти.

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