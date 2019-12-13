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Малюська поскаржився на малу зарплату і розповів, скільки хоче заробляти

Малюська поскаржився на малу зарплату і розповів, скільки хоче заробляти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська поскаржився на малу заробітну плату і заявив, що хоче отримувати на посаді 80 тисяч гривень. Про це він розповів у ефірі програми "Сніданок з 1+1", передає УНН.

"Певний час мені моїх заощаджень з минулої роботи вистачить, але це вічно точно не триватиме. В мене сім’я, витрати. І заробітна платня, не тільки у мене, а і у багатьох працівників у сфері Мін'юсту, вона не є адекватною реаліям. Вона трошки непропорційно розподілена. Мій оклад це 16 тисяч гривень, слава богу, що останній місяць є невеличкі премії, які дозволяють її трішки збільшити", - зазначив Малюська.

За його словами, йому з дружиною і чотирма дітьми у Києві за ці гроші жити складно.

Відповідаючи на питання, скільки він хоче отримувати на посаді Міністра юстиції України, Малюська відповів: "Щоб я не витрачав свої пенсійні заощадження, я вже озвучував, близько 80 тисяч гривень".

Нагадаємо, Міністр економічного розвитку Тимофій Милованов публічно відреагував на скандал зі своєю заробітною палатою.

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