Арахамія розповів, коли почнуть розробляти новий законопроект про "особливий статус" Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Новий законопроект про "особливий статус" Донбасу почнуть розробляти після березня 2020 року. Про це в кулуарах Ради заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання коли у Раді почнуть працювати над новим законопроектом про "особливий статус" Донбасу, Арахамія відповів: "Я думаю що це буде після березневої зустрічі".
За його словами, протягом наступних чотирьох місяців народні депутати не будуть працювати над новим законопроектом.
"Я думаю що будуть напрацьовуватися переговорні позиції, будуть якісь двосторонні консультації. Це моя гіпотеза, це не точно, але я вважаю, що це буде після березня", - зазначив Арахамія.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні планує розглянути законопроект щодо продовження закону про "особливий статус" Донбасу, а також проект постанови, яким планує скасувати дію закону №2047-д про ліквідацію електронних майданчиків-посередників при оцінці майна, так званих "майданчиків Яценка".