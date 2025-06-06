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Срібло та платина злетіли в ціні до багаторічних максимумів

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Срібло та платина зростають в ціні завдяки інтересу інвесторів до промислових металів. Зростання підтримується технічним імпульсом та посиленням попиту в Індії та Китаї.

Срібло та платина злетіли в ціні до багаторічних максимумів

Срібло продовжило зростання в ціні і торгувалося на 13-річному піку, тоді як платина досягла найвищого рівня за останні два роки, що свідчить про зростаючий інтерес інвесторів до дорогоцінних металів, які використовуються у промисловому секторі, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Спотове срібло зросло у п'ятницю після стрибка на 4,5% на попередній сесії. Зростання платини продовжилося, піднявшись на 1,7%, тоді як золото також зросло в ціні.

За словами Нікі Шилс, керівниці відділу стратегії з металів у женевській компанії MKS PAMP SA, зростанню цін металів сприяв технічний імпульс, а також покращення фундаментальних показників, з сильним апетитом до срібла в Індії та відновленням попиту на платину в Китаї, що посилило зростання.

Срібло - і часто платина - зазвичай торгують разом із золотом, яке вважається притулком у часи геополітичної невизначеності. Золото зросло більш ніж на 40% за останні 12 місяців, оскільки розширення митної війни під проводом США підвищило його привабливість для безпеки, а центральні банки підтримували високі рівні купівлі.

Хоча срібло та платина - зростання на 19% та 13% відповідно за рік до четверга - відстали від дорожчого дорогоцінного металу, вони також обумовлені припливами та відпливами промислового попиту, пише видання.

Срібло є ключовим компонентом сонячних панелей, а платина використовується у каталітичних нейтралізаторах двигунів внутрішнього згоряння та лабораторного обладнання. Обидва ринки цього року йдуть до дефіциту після кількох років, коли попит перевищував пропозицію.

Утримання вище 35 доларів залишається "критичною точкою перелому" для срібла і, якщо це збережеться, повинно відновити інтерес роздрібних продавців, сказала Шилс. Потенційне відновлення попиту на біржові фонди, забезпечені платиною, може спричинити спекулятивне ралі, оскільки постійні та високі ставки оренди вказують на те, що ринок стає жорсткішим, сказала вона.

Вкладення в платинові ETF демонструють ознаки зростання і зросли більш ніж на 3% із середини травня, згідно з даними, зібраними Bloomberg. Приплив коштів у забезпечені сріблом ETF продовжував зростати з лютого, при цьому вкладення зросли майже на 8%.

Паладій також виграв від зростаючих позитивних настроїв у комплексі дорогоцінних металів, піднявшись на 1,4% у п'ятницю. Золото зросло на 0,5% до $3368,87 за унцію за станом на 13:38 у Сінгапурі та на 2,4% за тиждень. Індекс Bloomberg Dollar Spot Index збільшився на 0,1%.

Інвестори з нетерпінням чекають на ключовий звіт із зайнятості в США, який має вийти пізніше в п'ятницю, після несподіваного стрибка заявок на допомогу з безробіття, який збільшив ставки на те, що Федеральна резервна система США знизить ставки як мінімум двічі цього року. Нижчі витрати на позики, як правило, вигідні золоту та іншим дорогоцінним металам, оскільки вони не приносять відсотків.

Ціни на золото стабілізувалися після послаблення мит між США та Китаєм04.06.25, 11:05 • 2804 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Федеральна резервна система
Bloomberg
India
Китайська Народна Республіка
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