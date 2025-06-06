Серебро и платина взлетели в цене до многолетних максимумов

Серебро продолжило рост в цене и торговалось на 13-летнем пике, в то время как платина достигла самого высокого уровня за последние два года, что свидетельствует о растущем интересе инвесторов к драгоценным металлам, используемым в промышленном секторе, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Спотовое серебро выросло в пятницу после скачка на 4,5% на предыдущей сессии. Рост платины продолжился, поднявшись на 1,7%, в то время как золото также выросло в цене.

По словам Ники Шилс, руководительницы отдела стратегии по металлам в женевской компании MKS PAMP SA, росту цен металлов способствовал технический импульс, а также улучшение фундаментальных показателей, с сильным аппетитом к серебру в Индии и восстановлением спроса на платину в Китае, что усилило рост.

Серебро - и часто платина - обычно торгуют вместе с золотом, которое считается убежищем во времена геополитической неопределенности. Золото выросло более чем на 40% за последние 12 месяцев, поскольку расширение таможенной войны под руководством США повысило его привлекательность для безопасности, а центральные банки поддерживали высокие уровни покупки.

Хотя серебро и платина - рост на 19% и 13% соответственно за год до четверга - отстали от более дорогого драгоценного металла, они также обусловлены приливами и отливами промышленного спроса, пишет издание.

Серебро является ключевым компонентом солнечных панелей, а платина используется в каталитических нейтрализаторах двигателей внутреннего сгорания и лабораторного оборудования. Оба рынка в этом году идут к дефициту после нескольких лет, когда спрос превышал предложение.

Удержание выше 35 долларов остается "критической точкой перелома" для серебра и, если это сохранится, должно восстановить интерес розничных продавцов, сказала Шилс. Потенциальное восстановление спроса на биржевые фонды, обеспеченные платиной, может повлечь спекулятивное ралли, поскольку постоянные и высокие ставки аренды указывают на то, что рынок становится более жестким, сказала она.

Вложения в платиновые ETF демонстрируют признаки роста и выросли более чем на 3% с середины мая, согласно данным, собранным Bloomberg. Приток средств в обеспеченные серебром ETF продолжал расти с февраля, при этом вложения выросли почти на 8%.

Палладий также выиграл от растущих положительных настроений в комплексе драгоценных металлов, поднявшись на 1,4% в пятницу. Золото выросло на 0,5% до $3368,87 за унцию по состоянию на 13:38 в Сингапуре и на 2,4% за неделю. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index увеличился на 0,1%.

Инвесторы с нетерпением ждут ключевой отчет по занятости в США, который должен выйти позже в пятницу, после неожиданного скачка заявок на пособие по безработице, который увеличил ставки на то, что Федеральная резервная система США снизит ставки как минимум дважды в этом году. Более низкие расходы на займы, как правило, выгодны золоту и другим драгоценным металлам, поскольку они не приносят процентов.

Цены на золото стабилизировались после ослабления пошлин между США и Китаем