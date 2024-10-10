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Активність спроб заходу ДРГ знизилася, але повністю рф не відмовилася від диверсійної діяльності - ДПСУ

Активність спроб заходу ДРГ знизилася, але повністю рф не відмовилася від диверсійної діяльності - ДПСУ

Київ • УНН

 • 11827 перегляди

Речник ДПСУ повідомив про значне зниження активності ворожих ДРГ на кордоні з росією. Проте рф не відмовилася від диверсійної діяльності, зокрема продовжуються спроби мінування території.

Активність спроб заходу ворожих ДРГ значно знизилася, але повністю росіяни не відмовилися від своєї диверсійної діяльності. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

За останній період якщо говорити безпосередньо про кордон з росією, то активність спроб заходу ворожих ДРГ значно знизилася, але повністю ворог не відмовився від своєї диверсійної діяльності. Все ж таки вони намагаються в тому числі здійснити мінування різних напрямків

- сказав Демченко.

Не заходять, але намагаються мінувати територію: Демченко розповів про зміну стратегії російських ДРГ на кордоні04.10.24, 09:05 • 27785 переглядiв

Доповнення

Демченко повідомляв, що Україна повністю контролює всю протяжність кордону з білорусюю від Волині до Чернігівщини. Не стандартних ситуацій не фіксується.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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