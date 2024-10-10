Активность попыток захода ДРГ снизилась, но полностью рф не отказалась от диверсионной деятельности - ГПСУ

Активность попыток захода вражеских ДРГ значительно снизилась, но полностью россияне не отказались от своей диверсионной деятельности. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

За последний период если говорить непосредственно о границе с Россией, то активность попыток захода вражеских ДРГ значительно снизилась, но полностью враг не отказался от своей диверсионной деятельности. Все же они пытаются в том числе осуществить минирование различных направлений - сказал Демченко.

Не заходят, но пытаются минировать территорию: Демченко рассказал об изменении стратегии российских ДРГ на границе

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Демченко сообщал, что Украина полностью контролирует всю протяженность границы с беларусью от Волыни до Черниговщины. Не стандартных ситуаций не фиксируется.