Активность попыток захода ДРГ снизилась, но полностью рф не отказалась от диверсионной деятельности - ГПСУ
Киев • УНН
Представитель ГПСУ сообщил о значительном снижении активности вражеских ДРГ на границе с россией. Однако рф не отказалась от диверсионной деятельности, в частности продолжаются попытки минирования территории.
Активность попыток захода вражеских ДРГ значительно снизилась, но полностью россияне не отказались от своей диверсионной деятельности. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
За последний период если говорить непосредственно о границе с Россией, то активность попыток захода вражеских ДРГ значительно снизилась, но полностью враг не отказался от своей диверсионной деятельности. Все же они пытаются в том числе осуществить минирование различных направлений
Не заходят, но пытаются минировать территорию: Демченко рассказал об изменении стратегии российских ДРГ на границе4 октября 2024, 06:05 • 27427 просмотров
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Демченко сообщал, что Украина полностью контролирует всю протяженность границы с беларусью от Волыни до Черниговщины. Не стандартных ситуаций не фиксируется.