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Аеропорт Праги почав правильно писати назву української столиці

Аеропорт Праги почав правильно писати назву української столиці

Київ • УНН

 • 19426 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Аеропорт Праги імені Вацлава Гавела почав коректно писати назву Києва англійською мовою – Kyiv. Про це повідомив у Facebook посол України в Чехії Євген Перебийніс, передає УНН.

"Зусилля посольства були не марні. Після довгих роздумів і переконувань празький аеропорт ім. В.Гавела таки приєднався до когорти тих аеропортів, які правильно називають англійською столицю України - #KyivNotKiev. До речі, #Odesa тепер пишуть правильно також. Дякуємо! Залишилося виправити лише Borispol на Boryspil", - повідомив посол.

Онлайн-кампанія МЗС #CorrectUA за правильне написання англійською назви міст почалася в жовтні минулого року.

У жовтні 2018 року головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати Київ. У листопаді 2018-го один з найбільших аеропортів світу почав використовувати назву міста коректно. З тих пір і інші аеропорти почали міняти написання столиці України - з Kiev на Kyiv.

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