Аэропорт Праги начал правильно писать название украинской столицы

"Усилия посольства были не напрасны. После долгих раздумий и убеждений пражский аэропорт им. В.Гавела таки присоединился к когорте тех аэропортов, которые правильно называют на английском столицу Украины - #KyivNotKiev. Кстати, #Odesa теперь пишут правильно тоже. Спасибо! Осталось исправить только Borispol на Boryspil", - сообщил посол.

Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.

В октябре 2018-го главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев. В ноябре 2018-го один из крупнейших аэропортов мира начал использовать название города корректно. С тех пор и другие аэропорты начали менять написание столицы Украины - с Kiev на Kyiv.