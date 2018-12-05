Адвокат попросив суд зупинити справу проти Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Оболонському районному суді Києва адвокат екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський заявив клопотання про зупинення кримінального провадження щодо Януковича у зв’язку з його хворобою, передає кореспондент УНН.
"У разі, якщо обвинувачений захворів на важку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні, суд зупиняє провадження до його видужання… Прошу суд задовольнити моє клопотання – зупинити кримінальне провадження у зв’язку з наведеними даними", - сказав адвокат Горошинський.
Також він попросив допитати ізраїльского лікаря у режимі відеоконференції з Ізраїлю.
Нагадаємо, вчора адвокат екс-президента зазначав, що його клієнт не зможе виступити з останнім словом.
Раніше він повідомив, що не виключений переїзд Януковича до Ізраїлю для проведення операції.
Раніше російські ЗМІ повідомляли про те, що Віктора Януковича госпіталізували в Московську клініку імені Скліфосовського з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри в теніс.
Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК.