АЧС вразила Волинську область
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Волинській області. Про це повідомила Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.
Так, 25 липня на території урочища "Горішина" ТзОВ "Павлівське мисливське господарство" Іваничівського району Волинської області виявлено трупи диких свиней. Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями.
"В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього року — вже близько 40.
На переконання Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та не професійно протистоять вірусу, і тому українські фермери вже шостий рік поспіль продовжують зазнавати мільйонних збитків.